رئيس «النواب اللبناني»: تشكيل الحكومة الجديدة «لا يزال في خبر كان»

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تشاؤمه حيال تطورات الأوضاع وما آل إليه مسار الأزمة الحكومية التي يشهدها لبنان، قائلا في تصريح صحفي مقتضب ردا على سؤال حول ما وصل إليه الأمر في شأن تشكيل الحكومة الجديدة "الحكومة لا تزال في خبر كان".

وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.

وأكد بري- خلال استقباله رئيس مجلس نواب غينيا بيساو سيبريانو كاساما والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء- متانة وقوة العلاقات اللبنانية الأفريقية والصداقة التي تجمع بلاده مع جمهورية غينيا بيساو.

كما أجرى الجانبان محادثات تناولت تطوير علاقات التعاون بين البلدين، ودور الجالية اللبنانية في غينيا بيساو.

وقال بري: "رئيس مجلس نواب غينيا بيساو صديق كبير للبنان واللبنانيين، وغينيا بيساو بلد صديق للبنان في كافة المجالات والمحافل الدولية، سواء على صعيد الحكومة أو على الصعيد البرلماني الدولي، ولقد جرى التنسيق في عدة مناسبات كانت مفصلية أثبتت هذه الصداقة الدائمة".. مشيرا إلى أن الجالية اللبنانية في غينيا بيساو لها دور أساسي وإنمائي كبير للغاية.

من جهته، لفت رئيس مجلس نواب غينيا بيساو إلى أن الجالية اللبنانية في بلاده، تضطلع بدور مهم للغاية ومنخرطة في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن أكثر من 90 % من الجالية لديهم الجنسية الغينية، وأنه يوجد حاليا 3 نواب للبنانيين في السلطة التشريعية، وحرص بلاده على رعاية مصالحهم.