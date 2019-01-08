يعتزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلقاء كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، قبل أن يتفقد الحدود الجنوبية مع المكسيك يوم الخميس المقبل.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة له على موقع تويتر، أمس الاثنين، إنه سوف يوجه في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة 00ر02 بتوقيت جرينتش ) كلمة إلى الشعب الأمريكي بشان الأزمة الأمنية والإنسانية عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

كان ترامب أعلن في وقت سابق اعتزامه التوجه إلى الحدود مع المكسيك في يناير الجاري للاطلاع على طبيعة الوضع هناك.

وتحتل مطالبة الرئيس الأمريكي بتخصيص خمسة مليارات دولار من الموازنة لبناء سياج على الحدود مع المكسيك، قلب الخلاف المحتدم بشأن الموازنة بين ترامب والديمقراطيين المعارضين، وقد أدى هذا الخلاف إلى إغلاق جزئي لأعمال الحكومة الأمريكية.

وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي تجاوز 15 يوما حتى الآن، إلى إجبار مئات الآلاف من موظفي الحكومة على أخذ إجازات مؤقتة بدون أجر، في حين يعمل آخرون لكن دون تلقي رواتب. كما تم إغلاق العديد من العمليات الممولة من الحكومة الاتحادية، بما في ذلك متاحف ومتنزهات.