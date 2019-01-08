تجديد حبس نقيب الصيادلة 15 يوما في واقعة الاعتداء على الصحفيين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم، تجديد حبس تقيب الصيادلة محيي عبيد 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتورط في الاعتداء على 4 صحفيين داخل مقر النقابة أثناء أدائهم لعملهم منتصف الشهر الماضي.

كانت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام للنيابات الكلية، قد أمرت السبت الماضي، بحبس عبيد 4 أيام على ذمة للتحقيق، يوم السبت، بعد استدعائه من النيابة العامة في الاتهامات الموجهة له من قبل الصحفيين المجني عليهم.

كما أمرت بضبط وإحضار 6 من حرسه الشخصي، وباستدعاء 4 موظفين بنقابة الصيادلة وهم مصطفي الوكيل، وأشرف المكاوي، ومنار قنديل، وحسن إبراهيم، لسماع أقوالهم. وسبق أن قررت النيابة بحبس المتهم رجب سلامة فرد أمن بنقابة الصيادلة في الواقعة ذاتها.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال الدكتور كرم كردي، مرشح لمنصب نقيب الصيادلة، والذي أكد أنه تواجد في النقابة بهدف سحب أوراق الترشح وتقديمها، وخلال تواجده طلب منه عدد من الصحفيين تصريحات حول البرنامج الانتخابي، ثم فاجأهم أمن النقابة بمنعهم من إجراء الحوار الصحفي بحجة عدم حصولهم على تصريح، وتطور الأمر إلى الاعتداء على الصحفيين والاستيلاء على معدات تصويرهم.

وأضاف كردي أن ما حدث مع الصحفيين غير مقبول شكلا وموضوعا، خصوصا أنه أعلن لمؤيديه توجهه للنقابة لتقديم أوراق ترشحه رسميًا، وموعد حضوره معلوم لكن الأمن كان مستعد للتربص والاشتباك.

وخلال تحقيقات النيابة، اتهم 4 صحفيين وهم: "آية دعبس من جريدة اليوم السابع، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي من صحيفة المصري اليوم، وإسراء سليمان من جريدة الوطن"، نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، وأمن النقابة، بالاعتداء عليهم بالضرب والاستيلاء على هواتفهم أثناء تأدية علمهم.

وأشار الصحفيون الأربعة في التحقيقات إلى إنهم فوجئوا باعتداء أفراد الأمن الإداري بالنقابة عليهم بتحريض من نقيب الصيادلة، وذلك أثناء قيامهم بتغطية انتخابات النقابة، مضيفين أنهم أثناء لقاء صحفي مع المرشح على كرسي النقيب الدكتور كرم كردي، حضر مجموعة من أنصار نقيب الصيادلة وأفراد الأمن الإداري وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بسرقة الهاتف المحمول الخاص بـ«إسراء سليمان»، وبعدها أغلق نقيب الصيادلة أبواب النقابة واحتجزهم بداخلها. وتبين من الكشف الطبي إصابة صحفي بجرح قطعي في الرأس، وإصابة آخر بجرح قطعي غائر تسبب في خياطته 15 غرزة.