الكنيسة الأرثوذكسية: السيسي لفت أنظار العالم إلى مصر

علق القمص بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، على افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلُا إن هذا الحدث حمل لوحة فنية جميلة، تمثلت في كلمتي البابا تواضروس والشيخ أحمد الطيب في كل من المسجد والكاتدرائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع ببراعة أن يلفت نظر العالم، كي يشاهدوا الصورة الحقيقية الموجودة على أرض مصر.

وأوضح أن هذه الصورة التي تعبر عن الانسجام بين قطبي الأمة المصرية، ينبغي لها أن تُصدر إلى كل العالم، مضيفًا: «صورة منسجة لوحدة مصرية قوة تستطيع هزيمة أي تطرف أو فكر متشدد».

وشدد على ضرورة تسليط الضوء على حالة الوحدة بين المسلمين والمسيحيين التي شهدها افتتاح المسجد والكاتدرائية بالأمس، مردفًا: «المباني رائعة، لكن هذه الحالة أقوى من المباني، فهي تعكس صورة الإنسان الذي يقبل الآخر في ظل حياة مشتركة».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.