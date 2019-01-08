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وزير الخارجية الألماني يدين الهجوم على رئيس حزب البديل اليميني بولاية بريمن

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:20 م

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي تعرض له الرئيس المحلي لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بولاية بريمن.

وكتب ماس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على الهجوم على فرانك ماجنيتس: "يجب ألا يكون العنف وسيلة للنقاش السياسي مطلقًا، بغض النظر تمامًا عن هوية الموجة ضده أو الدوافع المحفزة له، ليس هناك مبرر لذلك على الإطلاق".

يذكر أن ماجنيتس، تعرض لهجوم من قبل عدة أشخاص، مساء أمس الإثنين، وأصيب إثر ذلك، وأوضحت الشرطة أنه من المتوقع أن للجريمة جاءت بدوافع سياسة بسبب منصب ماجنيتس.

وبحسب بيانات حزب البديل، تم مهاجمة ماجنيتس من قبل ثلاثة ملثمين، وهو يعاني من إصابات خطيرة وموجود بالمستشفى حاليًا.

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