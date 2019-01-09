قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل«البرغوثي» منفذ عملية «جفعات اساف»

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عاصم البرغوثي بشبهة التورط في هجومين دمويين، وقعا في الضفة الغربية وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلن جهازالاحتلال الداخلي، في بيان له، أنه تم توقيف البرغوثي منفذ إطلاق النار في مدخل مستوطنة "جفعات اساف" الشهر الماضي، والذي كان أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر، مشتبهًا في تورطه مع شقيقه صالح في اعتداء مماثل في مستوطنة "عوفرا" أسفر عن إصابة سيدة حامل ومن ثَم وفاة جنينها بعدما تمت ولادته بصورة مبكرة.

وفي عملية مشتركة بين قوات الاحتلال الداخلي وجيش وشرطة الاحتلال، تم توقيفه في منزل بقرية أبو شخيدم شمالي رام الله.

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر موقع فيسبوك، السلطات على توقيف البرغوثي، قائلًا: "ذراع إسرائيل الطويلة سوف تصل إلى كل من يهاجم مواطنينا، ودولة إسرائيل ستحاسبهم".