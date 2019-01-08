الوطنية للإعلام: بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على شاشة التليفزيون المصري

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام بمصر سيتم بثها على قنوات التليفزيون المصري.

وتقدم حسين زين رئيس الهيئة، بالتهنئة لشعب مصر ولوزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم على اختيار مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019 في دلالة قوية على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة منتخبات الدول المشاركة بالعرس الأفريقي، معربا عن شكره للوزارة واتحاد الكرة على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.

ووجه زين، قطاعات "الوطنية للإعلام" المعنية بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير بتوفير كافة الإمكانيات الفنية لنقله بصورة متميزة، وذلك بهدف إسعاد وإمتاع جماهير الكرة المصرية، متمنيا التوفيق للمنتخب المصري الوطني لكرة القدم.