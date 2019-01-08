القضاء التركي يبدأ محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في أنقرة إجراءات محاكمة 28 شخصًا، بينهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، لاتهامهم في قضية اغتيال السفير الروسي في تركيا عام 2016 .

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد

وحضر 9 متهمين إجراءات محاكمتهم من أصل 14 متهمًا، بينما جرى توصيل قاعة المحكمة بـ4 محتجزين آخرين عبر دائرة تليفزيونية، ويجرى محاكمة باقي المتهمين ومن بينهم جولن غيابيًا، وذلك ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية.

ووجه الادعاء في أنقرة، في فبراير الماضي، اتهامات لجولن و27 آخرين على خلفية اغتيال السفير أندريه كارلوف عام 2016، وضمت لائحة الاتهامات، 609 صفحات، وجهت للمشتبه بهم تهم الانضمام لمنظمة إرهابية، والقتل العمد.

وتضمنت اللائحة اتهاما لجولن وشبكته، التي تتهمها أنقرة بالتخطيط للمحاولة الإنقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016، بالسعى لتخريب العلاقات بين أنقرة وموسكو.

كان كارلوف، لقي حتفه جراء إطلاق شرطي خارج الخدمة النار عليه في معرض بأنقرة في 19 ديسمبر 2016، وردد مطلق النار شعارات إسلامية ،منددًا بالتدخل الروسي في الصراع السوري، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.