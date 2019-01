View this post on Instagram

#أسامة_فوزي مخرج قدير ، مختلف ، شجاع ..أفلامه لا تنسى ، و ساعات توجع.. كان إنسانا خجولا، لطيفا ، صامتا. خسارة كبيرة للسينما العربية. رحمة الله عليه