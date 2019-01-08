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محمد صلاح: لا أصدق تتويجي بالجائزة مرتين .. وأهديه لشعب مصر

محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:59 م

أكد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، أنه لا يصدق تحقيق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والتي أقُيمت في العاصمة السنغالية داكار.

وقال صلاح في تصريحات عقب تتوجيه بالجائزة :" كبيره جدا أشعر بالسعادة بعد حصولي عليها".

وأضاف:" أوجه الشكر لعائلتي و زملائي و الجماهير التي ساندتني في الفترة  الماضية كما أوجه الشكر لأبناء وطني مصر".

وأتم :" أهدي هذه الجائزة لوطني مصر".
ونجح الفرعون المصري في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 متوفقًا على كل من السنغالي ساديو ماني والجابوني بير إيمريك أوباميانج، بالإضافة إلى دخوله ضمن التشكيل لأفضل منتخب في إفريقيا.

 


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