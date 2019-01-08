أسقف فنزويلي: رئاسة مادورو «غير شرعية وغير مقبولة أخلاقيا»

قال الأسقف خوسيه لويس أزواجاي أيالا، أحد كبار الأساقفة في فنزويلا، إن رئاسة نيكولاس مادورو أصبحت "غير شرعية وغير مقبولة أخلاقيا"، وذلك قبل ثلاثة أيام من أداء مادورو اليمين لولاية ثانية.

وأضاف أيالا يوم الاثنين: "استمرارنا على الطريق الذي نحن فيه حاليا سيعني توجيه الشعب نحو الهاوية".

وتابع: "لم يكن هناك إحساس إنساني واجتماعي يشير إلى أنه قد يكون هناك تغيير في الاتجاه المستقبلي"، وذلك قبل أن يسرد شكاواه المتعلقة "بمؤشر الفقر ومعدلات المرضى والتهديدات المتفاقمة والقمع والعنف الذي يمضي بدون رادع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص في عام 2018".

وقال إن التاريخ سيحكم في الوقت الصحيح على ما إذا كان حكم مادورو شرعيا أم لا.

وجاءت تعليقات أيالا بعد يوم من فرار كريستيان زيربا، القاضي بالمحكمة العليا، إلى الولايات المتحدة، حيث تردد أنه فعل ذلك ليظهر عدم اعترافه بحكومة مادورو.

وكان قد تم إعلان احتفاظ مادورو بمنصبه في انتخابات مثيرة للجدل في مايو 2018، ومن المقرر أن يؤدي القسم لولايته الثانية يوم الخميس.

وتحدثت عدة دول ومنظمات دولية والمعارضة الفنزويلية عن عملية انتخابية غير ديمقراطية ولم تعترف بالنتيجة.

وتعاني فنزويلا الغنية بالنفط من أزمة اقتصادية وسياسية أدت إلى تضخم واسع النطاق ونقص واسع في الغذاء والأدوية.