إزالة 154 حالة تعدي على أراضي زراعية في كفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة 154 حالة تعدى، على الأراضي الزراعية، عبارة عن مخازن وأسوار ومحلات وجراجات ومقاهي، وتشوينات على أراضي تابعة لولاية "الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، والري والصرف"

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدي خاطر، بتنفيذ أعمال التدبيش والتكاسى بطريق 801 المؤدي لقرية أم الرضا بكفر البطيخ، وذلك تحت إشراف محمد عمر نائب رئيس مدينة كفر البطيخ، وعبد الخالق فرج نائب كفر البطيخ لشئون القرى.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على جميع الجهات، بالحفاظ على الأراضي التي تم استردادها، والتصدي لأى حالات تعدى جديدة في المهد.