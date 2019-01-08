زادت مؤخرا السخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تطور الأمر لصناعة ممنهجة لدمى مضحكة تشبه ترامب؛ كوسيلة للتعبير عن الآراء الرافضة لسياساته.

وزاد الطلب على الدميات حتى تحولت لـ"موضة"، وتم عرضها للبيع على مواقع أمريكية كثيرة، إلى أن وصل الأمر لبيعها على موقع "أمازون"، الموقع التجاري الإلكتروني الأكبر في العالم.

وعرض الموقع دميتين لترامب للبيع، الأولى وهو يرتدي بذلته الزرقاء ورابطة العنق الحمراء وشعره الأصفر مثبت لأعلى بطريقة مضحكة، والثانية قلم للكتابة يحمل رأسه وهو يقول بشكل غاضب خلال إحدى لقاءاته الصحفية: "أنا أتكلم".

قبل عام ونصف ظهر "دب ترامب" البني، الأكثر شهرة في أمريكا، على نحو بعث على السخرية من الرئيس الأمريكي، مع ذلك قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في ديسمبر الماضي، إن الدمية تمثل هدية جيدة لعيد الميلاد بعيدا عن الاتجاه السياسي؛ لأنها تباع من جانب الديمقراطيين، وهو أقدم حزب معارض في أمريكا استطاع أن يستحوز على مجلس النواب هذا العام، وأيضا من جانب الحزب الجمهوري، وهو حزب ترامب الموالي للدولة.

ومثلت الدمى الأخرى ترامب مع هيلاري كلينتون بزيهما الرسمي، وأخرى في صورة فرشاة تنظيف المرحاض، وقناع لترامب، ودمية وهو ممسكا بالدولار الأمريكي، وأخريات ملونة صورته وهو عاري وتتلبسه حالة من الغضب.

أما عن الأحداث السياسية التي جسدت ترامب بشكل ساخر فجاءت ضمنها:

• تظاهرة في أمريكا ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس:

التظاهرة التي خرج فيها آلاف الأمريكان في ديسمبر 2017 ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس في ولاية واشنطن، وساروا وراء دمية بالونية ضخمة تشبه ترامب، كتبوا عليها: "اركل ترامب".

• تظاهرة في بريطانيا ضد زيارة ترامب للبلاد:

وفي يوليو 2018، تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين في العاصمة البريطانية، لندن، ضد ترامب؛ احتجاجا على زيارته للبلاد، مطلقين بالونا عملاقا لونه برتقالي في ساحة البرلمان في لندن، جسد الرئيس الأمريكي بطفل يضع حفاضات.

• مسيرة في البرتغال خلال المهرجان السنوي للسخرية السياسية:

أما في البرتغال، فقد أطلق البرتغاليون في فبراير 2018، دمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تشبههم بجسم سمكة قرش، خلال فاعاليات المهرجان السنوي للسخرية السياسية في البلاد.

• تظاهرة في إيران في اليوم العالمي لفلسطين:

أيضا في يونيو 2018، خرج آلاف الإيرانييون في مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الإيرانية طهران، ونحو 900 بلدة ومدينة أخرى، وذلك خلال إحيائهم لليوم العالمي للتضامن مع القدس العربية المحتلة، مرددين شعارات مناوئة لإسرائيل، واستراتيجية ترامب تجاه فلسطين، وقد أطلقوا دمية مصنوعة من القماش جسدت ترامب مرتديا النجمة السداسية على صدره.