قال الفنان هاني رمزي، إن فيلم «جواز بقرار جمهوري» قد واجه مشكلات كبيرة بسبب منعه من قبل الرقابة، معقبًا: «مكنش هيتعرض خالص».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين، أنه لجأ إلى الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعده، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم وقتها، للعمل على حل مشكلة الفيلم.

وأوضح أن المشكلة الأساسية للفيلم كانت متعلقة بدعوة رئيس الجمهورية على فرح لمواطنين بسطاء، معقبًا: «الرقيب قالنا سينما إيه وفيلم إيه؟ أنتم بتهرجوا؟ الرئيس ده بيلعب معاكوا؟».

وتابع: «رحت أنا والمخرج خالد يوسف وقابلناه، وكنا لسه بنقول يا هادي، مكنش حد يسمع عن خالد يوسف أو هاني رمزي»، موضحًا أن الكاتب الراحل تحمس للفيلم ثم طلب مهلة كي يعرض الأمر على الرئيس مبارك، الذي وافق على عرض الفيلم، وهو ما جعل الفيلم يحصل على موافقة الرقابة على عرضه.