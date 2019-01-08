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«القدس عروبتها.. سبل المحافظة عليها».. ندوة لرابطة الجامعات الإسلامية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 6:07 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 6:07 ص

تنظم رابطة الجامعات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان : "القدس عروبتها.. المخاطر القائمة.. سٌبل المحافظة عليها"، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية.


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