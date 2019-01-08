هنأ الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، معقبًا: «كل سنة وكل مسلم ومسيحي بخير، لا نفرق بين أحد من المواطنين، وهي دي الحالة المصرية».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين، أن ليلة عيد الميلاد في مصر كانت بمثابة ليلة تاريخية بكل المقاييس، مستطردًا أنه لا توجد دولة في العالم احتفلت بعيد الميلاد كما احتفلت مصر أمس.

وأوضح أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، كان رسالة بألف كلمة إلى العالم كله، مضيفًا أن العالم التقط الرسالة وفك رموزها، إلى درجة إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الحدث.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.