السلطات الألمانية تطلق سراح المتهم في عملية سرقة البيانات بعد 24 ساعة من اعتقاله

أطلقت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، سراح المتهم في عملية سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير عبر الإنترنت، بعد يوم واحد من اعتقاله واعترافه بالجريمة.

وذكر المحققون بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن المتهم أقر بالاتهامات كاملة، موضحين أنه تم اعتقاله أول أمس الأحد بشكل مؤقت، ثم تم إطلاق سراحه أمس الاثنين بسبب عدم توافر أسباب للاحتجاز.

كان المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا، أعلن أنه تم إلقاء القبض على شاب في ولاية هيسن غربي البلاد، على خلفية واقعة سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير.