الزمالك: لا نمانع من إلغاء الدوري حال فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا

أكد رئيس الزمالك أنه لا مانع لدى إدارة القلعة البيضاء من الغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم حال فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك خلال تصريحاته لقناة الحدث اليوم أنه القلعة البيضاء لن تقف حائلًا أمام تنظيم بطولة كأس الإفريقية المُقرر إقامتها في يونيو المقبل، قائلًا :"مصر أهم من الدوري والزمالك، ولا نمانع إلغاء الدوري حال تنظيم مصر لأمم إفريقيا".

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على تنظيم كأس الأمم الإفريقية المقبلة بعدما تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن البلد المنظم مساء اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات كان قد أعلن في وقتٍ سابق أن بطولة الدوري لن تنته قبل مطلع شهر أغسطس المقبل، إلا أن تلك المدة قابلة للزيادة حال تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، وهو ما يعد أزمة كبيرة لدى اتحاد الكرة.