مران للغائبين عن الأهلي أمام سموحة

أدى مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة سموحة التي تقام مساء اليوم والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري العام مرانهم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك جميع اللاعبين ومعهم الوافد الجديد حسين الشحات، الذي شارك بشكل رسمي في مران الأمس في الحصة التدريبية التي أُجريت صباح اليوم الثلاثاء.

وأدى اللاعبون تدريباتهم اليوم تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، واشتمل المران على الجانب البدني وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

يذكر أن فريق الكرة بالأهلي دخل في معسكر مغلق بالإسكندرية يستمر لمدة 6 أيام؛ استعدادا لمواجهتي سموحة التي تقام مساء اليوم، في إطار مباريات الدوري، ومباراة فيتا كلوب الكونغولي التي تقام يوم 12 يناير الجاري في أولى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.