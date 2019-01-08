نتنياهو يطلب مواجهة الشهود في تحقيقات تتعلق بالفساد

طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواجهة الشهود في سلسلة من التحقيقات الجارية بشأن الفساد ضده، وهو طلب يقول إنه رفض مرتين.

وطالب نتنياهو، في رسالة في خطاب متلفز للعامة من مقر إقامته الرسمي في القدس مساء أمس الاثنين، السماح له بمواجهة الشهود، مضيفا أنه مستعد لبث تلك المواجهة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون.

وقال نتنياهو "لماذا رفضوا السماح لي بهذه المواجهة، وهي ضرورية للغاية لتوضيح الحقيقة؟ وماذا يخيفهم من ذلك ؟ ماذا عليهم أن يخفوه ؟ أنا لست خائفا. ليس لدي ما أخفيه".

وتابع "هذه الليلة أكرر هذا المطلب للمواجهة مع شهود الملك، من جهتي، يمكن أن تكون هذه المواجهة على الهواء مباشرة، يجب أن يرى الجمهور كل شيء، ويسمع كل شيء، ويعرف الحقيقة كاملة. أنا متأكد من براءتي".

وأوصت الشرطة بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو بتهمة الرشوة وتهم أخرى في ثلاث قضايا.

ويخضع نتنياهو لتحقيقات في قضية تتعلق بشراء غواصات ألمانية، وقضية فساد تتعلق بشركة اتصالات، تعرف بالقضية 4000"، وقضية تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وتعرف بـ"القضية 1000"، وقضية معروفة بـ"القضية 2000" وتتعلق باتصالات تمت بين نتنياهو وناشر صحيفة للتأثير على سوق الإعلام.

ويؤكد نتنياهو أن كافة اتهامات الفساد الموجهة له لا أساس لها.