مباحث الجيزة تكشف غموض مقتل مسن بالعجوزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف غموض العثور على جثة حارس عقار بمنطقة العجوزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

وتوصلت تحريات العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى هوية المتهم، وأمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، الذى توصل لمنزل المتهم إلا أنهم لم يعثروا عليه وفى أثناء السير فى التحريات وردت معلومات باختبائه فى أحد الأماكن عن أعين الشرطة وتمكنت من ضبطه.

وكشفت معاينة النيابة أن الجثة لحارس عقار تحت الإنشاء يبلغ من العمر 66 سنة، بها آثار ضرب الرأس بآلة حادة، عُثر عليها داخل غرفته.