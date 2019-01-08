إذا كنت ممن ينتظرون الزائر الأبيض الذي يملأ الارض بهجة، أوكنت مثل نزار قباني "مبهور بهذا الانقلاب الأبيض الذي يعلنه الشتاء على رجعية الصيف"، فهناك مراسم يحيها الملايين من المحبين للفصل الثائر، في درجات حرارة تنخفض إلى ما دون الصفر، في بقاع متفرقة من الأرض، معلنين الشتاء موسم رسمي للبهجة في مهرجانات واحتفالات دورية يشهدها شهري يناير وفبراير من كل عام.

(1)الصين: هيربين الدولي للجليد..أرض العجائب الشتوية

تقام فعاليات مهرجان هيربين الدولي من 24 ديسمبر وحتى25فبراير من كل عام، وفي الصين، منذ أن تم تدشينه ويقام على مساحة 180 ألف متر مكعب كمدينة كاملة منحوتة من الجليد، وبحلول الظلام ينبض بالحياة فيضاء بألوان متعددة، فيما يعرف بـ"أرض العجائب الشتوية".

(2) كندا: كبيك كرنفال.. تمرد تاريخي على الركود

وعلى الأراضي الكندية، تحديدًا في مدينة كيبيك يحتفل الشعب الكندي بالزائر الأبيض، معلنين ثورتهم على حالة الركود والاستسلام للصقيع، وتستمر الأجواء الاحتفالية أسبوعين متتاليين.

فمنذ عام 1894 وأهالي مدينة كيبيك يعلنون تمردهم على الركود في مباريات يلهو فيها الجميع مع الجليد من 26 يناير وحتى 11 فبراير من كل عام، كما يقصده السياح من كل صوب.

يبلغ عمر المهرجان نحو 125 عامًا يشهد ما يزيد على الـ200 نشاط بها كالمسيرات الليلية، ومسابقات النحت على الجليد العالمية، أما الحدث البطل في المهرجان فهو "سباق الزورق الأسطوري في نهر سانت لورانس المجمد" الذي يأتيه السياح من كل صوب للمشاركة فيه.

(3) كوريا الجنوبية: هواتشون تشوي.. الصيد من الجليد

وهناك في كوريا الجنوبية في مدينة هواتشون تشوي، حيث تقطن سمكة السلامون في بحيرة متجمدة، في المدينة الواقعة في أقليم جانجون، على بعد 120 كيلو من العاصمة الكورية سول، مظهر آخر للاحتفال بالشتاء، حيث اصطياد الأسماك من البركة الجليدية الشهيرة والتجمع لتناولها، ويستمر الكرنفال ثلاثة أسابيع متتالية، إذ تبدأ فعالياته من6 إلى 28 يناير من كل عام، أما هذا العام وبحسب تصريحات مون سون محافط هواتشون تشوي، بلغت أعداد المشاركين في المهرجان نحو 1.7 مليون شخص، بينهم 120ألف سائح أجنبي.

وفي المدينة الهادئة يجول بعض مرتادي المهرجان بقمصان وسراويل قصيرة، ويمدون بأيدهم العارية إلى عمق البركة الجليدية لالتقاط أسماك السلامون.

(4) ألاسكا: يوكون كويست.. تسابق زلاجات الكلاب

مع مطلع القرن العشرين عرفت ألاسكا أول تسابق على زلاجات الكلاب، حينما اجتمع 26 فردًا يتشاركون المرح معًا، ومنذ ذلك الحين تقام على أراضيها مسابقة الألف ميل.





(5)أمستردام: سحرالمياه المضاءة

هناك في هولندا وتحديدًا أمستردام، تحتفل المدينة بقدوم الشتاء، من خلال مزج المياه مع الضوء، بين شهري نوفمبر ويناير، ينطلق معرض المياة المضاءة لتتحول أمستردام إلى مدينة سحرية، هكذا يتعاون المهندسون المعماريون والمصممون والفنانون لتجهيز معروضات فنية لا يمكن رؤيتها إلا في مدينة أمستردام للضوء.

(6)مهرجان كيرونا الثلج ، السويد

في عمق مدينة لابند السويدية، تختلط التقاليد المحلية التراثية مع الحداثة، حيث يتدفق النحاتون إلى المنطقة كل عام في الأسبوع الأخير من يناير، منذ العام 1986في سباق فني يشهد نحت وجوه ونقوش وحيوانات تعكس مزج حضارتي السويد القديمة بالمعاصرة.