أجازة يومين للمصري والتدريب الجمعة ببورسعيد

منح الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي المصري بقيادة إيهاب جلال المدير الفني اللاعبين راحة لمدة يومين عقب لقاء بيراميدز والذى انتهى بالتعادل 3- 3 ، وذلك لإزالة أثار المجهود العضلي والعصبي عن الفترة السابقة التي شهدت أداء اللاعبين لمباراتي الجونه وبيراميدز وكسر حالة الملل والأرهاق من المعسكرات المغلقة.

و ينتظم الفريق في التدريبات ببورسعيد اعتباراً من مساء الجمعة ١١ يناير الجاري لمدة أسبوع قبل أن ينتقل لمعسكر مغلق بالإسماعيلية استعداداً لمباراة المقاولون العرب المؤجلة من الأسبوع العاشر والمقرر لها الخميس ٢٤ يناير الجاري على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساء.

وسيخضع اللاعبين المصابين أحمد مسعود وعبد الناصر دي ماريا للكشف وعمل الإشاعات اللازمة بمعرفة الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدى حجم الإصابة وفترة العلاج وموعد عودتهم للتدريبات حيث يعاني مسعود بتمزق في العضلة الأمامية ودي ماريا بخلع في الكتف.