تونس توقع اتفاقية تمويل بـ150 مليون يورو لتطهير ومعالجة المياه في 33 بلدية

وقع وزير الاستثمار و التعاون الدولي التونسي زياد العذاري مع مكتب شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية (BAD)، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية (BERD)، اتفاقية تمويل مشترك تقدر بــ 150 مليون يورو "500 مليون دينار تونسي" لصالح مشروع تطهير ومعالجة المياه بـ33 بلدية جديدة، ومنحة بقيمة مليون يورو، "3.4 مليون دينار" لدعم القدرات الفنية للديوان الوطني التونسي للتطهير لتنفيذ المشروع.

وأكد العذاري، خلال التوقيع، أن هذا التمويل يندرج في إطار تنفيذ توجهات ومشروعات المخطط التنموي "2016-2020" في الجانب المتعلق بالتطهير المائي لا سيما في البلديات الجديدة والتي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة وعددها 33 بلدية في 19 ولاية.

وقال إن المشروع سيتيح إنشاء 24 محطة معالجة مياه وتطهير جديدة وتمديد خطوط التطهير على طول 862 كيلو مترا وبناء 30 محطة ضخ مياه، مشيرا إلى حرص الحكومة في برامجها التنموية على زيادة العناية بالجوانب البيئية وتعميمها على كل مناطق البلاد لما لها من تأثيرات على صحة المواطنين ودفع النشاط الاقتصادي بها وزيادة النهوض بالتنمية الاجتماعية.

وثمن الوزير التونسي التعاون المالي والفني القائم بين بلده والمؤسستين الماليتين الموقع معهما اتفاقية المشروع، الذي يتطور ويتنوع خلال السنوات الأخيرة ليشمل مشروعات في مجالات حيوية ومهمة سواء في القطاع العام أو الخاص.

ومن جانبهما، أكد مدير مكتب شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي، ومدير مكتب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أنتوني سالي دوشو، التزام مؤسستيهما بمواصلة دعم تونس والمساهمة في توفير المتطلبات المالية والفنية الضرورية لإنجاز مشروعاتها التنموية خاصة المشروعات ذات الأولوية القطاعية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.