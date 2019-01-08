رئيس شركة نيسان السابق: اتهمت خطأ واحتجزت ظلما وما قمت به كان بموافقة مسؤولي الشركة

أعلن رئيس مجلس إدارة رينو والرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، أنه اتهم خطأ واحتجز ظلما وأن كل ما قام به كان بموافقة مسؤولي مجموعة نيسان.

وقال غصن - في بيان أمام محكمة في طوكيو، في أول مثول له أمام القضاء منذ توقيفه المزلزل في نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء - "لقد تصرفت بنزاهة ووفقا للقانون وبعلم مسؤولي الشركة وموافقتهم".

من جهته، قال القاضي إن غصن، الذي أحدث توقيفه في العاصمة اليابانية بشبهة التهرب الضريبي زلزالا في عالم الأعمال عموما وقطاع السيارات خصوصا، لا يزال موقوفا بسبب وجود خطر بفراره.

كما اعتبر قاضي المحكمة أن من أسباب عدم موافقته على الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي-البرازيلي هو إمكانية أن يؤدي ذلك إلى العبث بالأدلة.

وتنتهي فترة توقيف غصن الحالية في 11 يناير، لكن لا شيء يضمن استعادته حريته سريعا.

وكان غصن أوقف في 10 ديسمبر للاشتباه بتقديمه تصريحات عن مداخيله بين عامي 2010 و2015 أدنى مما كانت عليه في الواقع وتم تمديد توقيفه مرة ثانية بالتهمة نفسها لكن بشأن أعوام ثلاثة أخرى لم يوجه إليه الاتهام رسميا في شأنها حتى الآن.

وأكدت كيودو أن توقيف واحتجاز رجل الأعمال، أثار انتقادات دولية للنظام القضائي الياباني، الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم دون حضور محام.