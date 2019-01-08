سيدة إندونيسية تزن 350 كيلوجراما تستنجد بالحكومة لمساعدتها في إنقاص وزنها

طلبت سيدة إندونيسية تزن حوالي 350 كيلوجراما في مدينة بالانجكا رايا في إقليم كالمانتان الوسطى، العون من الحكومة لمساعدتها في التغلب على مشكلة البدانة.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" على الانترنت، أن المريضة تيتي واتي "37 عاما"، اكتسبت وزنها بصورة حادة في السنوات السبع الأخيرة وتعتبر أثقل امرأة في الإقليم، وتعاني من صعوبة في الحركة وتقضي أغلب وقتها في السرير.



وقالت واتي، إنها جربت العديد من الوسائل لإنقاص الوزن بما فيها مشروبات الأعشاب للتخسيس ولكن لم تجد معها نفعا، مشيرة إلى رغبتها في أن تساعدها الحكومة المحلية في إنقاص وزنها.