وزير الشباب والرياضة: الحكومة بالكامل تدعم تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة المصرية بالكامل تدعم تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تنطلق في يونيو المقبل، بعد فوز مصر بشرف التنظيم، اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن حصول مصر على 16 صوتًا من إجمالي 18 في تصويت المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم، هو أمر كبير ، مشيرًا إلى تلقي الرياضة المصرية كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقباله وتكريمه لكل الفريق والرياضيين الحاصلين على ميداليات ومن حقق إنجازات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع اتحاد الكرة، وسيتم عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، لتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة والتنسيق بشأن الاستادات التي ستستضيف البطولة، مضيفًا أنه سيتم ووضع مشروع متكامل يعرض على مجلس الوزراء.

وتابع: «فوزنا بتنظيم البطولة دافع في هذه الفترة القصيرة المتبقية لننفذ التنظيم بشكل جيد ونتلافي المشكلات السابقة، ونتمنى استدامة دخول كل الجمهور بشكل مفتوح، بعد البطولة».

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوق ملفها على منافسه الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، لتخلف مصر دول الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها.

وستكون مصر أول دولة تستضيف البطولة بنظامها الجديد الذي يضم 24 منتخبًا بدلًا من 16 كما كان في السابق، وستقام البطولة لأول مرة في الصيف بداية من النسخة المقبلة.