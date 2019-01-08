مقتل مسلحين في غارات جوية منفصلة بأفغانستان

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة الأفغانية وقوات التحالف المتمركزة في أفغانستان، قتلت العديد من مسلحي طالبان، في غارات جوية منفصلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت تقارير بأن الغارات الجوية تمت في أقاليم هلمند وأوروزجان ولاجمان ولوجار وغزني وفارياب، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية.

ووفقًا لمصادر عسكرية مطلعة، شنت قوات العمليات الخاصة الأفغانية، غارة في منطقة موسى قلعة، أسفرت عن مقتل 6 من عناصر طالبان، وتدمير قنبلتين على جانب الطريق، كما نفذت قوات التحالف غارة جوية منفصلة؛ لدعم القوات الأفغانية والدفاع الذاتي في منطقة قلعة المصلى، ما أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين من عناصر طالبان وتدمير مخزن للأسلحة.

وأضافت المصادر، أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية، نفذت غارة في منطقة صفار في هلمند، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان، وقُتل مسلح آخر في غارة جوية تابعة لقوات التحالف في منطقة نهر السراج، مشيرةً إلى أن قوات التحالف نفذت غارة جوية أخرى في منطقة تارين كوت في أوروزجان، أسفرت نتائجها عن مقتل اثنين من طالبان.

وفي الوقت نفسه، أسفرت غارة جوية لقوات التحالف عن مقتل أحد عناصر طالبان في منطقة قرجهاهي في لاجمان، وقتلت قوات العمليات الخاصة الأفغانية أحد عناصر طالبان في باراكي باراك من لوجار.

ودمرت غارة جوية لقوات التحالف بالقرب من منطقة ديه ياك، سيارة مفخخة، وفي عملية منفصلة في فارياب، فضلاً عن اشتباك قوات الأمن الأفغانية وقوات التحالف مع مسلحين من طالبان في منطقة ميمنة، على نحو أسفر عن مقتل 3 أشخاص.