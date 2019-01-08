الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بالجوف ومقتل 6 حوثيين في البيضاء

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة الجوف، ومقتل 6 من مسلحي الحوثي في محافظة البيضاء، شمالي ووسط البلاد على التوالي.

وذكر موقع سبتمبر نت الإخباري التابع للجيش اليمني، أن "قوات الجيش حررت وادي الوجف وعدد من الجبال الاستراتيجية بمنطقة سلبة في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، عقب هجوم مباغت على مواقع الحوثيين".

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

وفي محافظة البيضاء، نقل الموقع ذاته عن مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح ، قوله إن "مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر الحوثيين، التسلل باتجاه مواقع للجيش في ميمنة جبهة الملاجم".

وأضاف أن "قوات الجيش أفشلت محاولة الحوثيين، وأجبرتهم وعلى الفرار، بعد مقتل 6 من عناصرهم بينهم قيادي، وإصابة آخرين".

ومن جانبها ذكرت قناة المسيرة الحوثية، أن وحدة الهندسة التابعة للجماعة فجرت عبوة ناسفة في تجمع عسكري للقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشارت إلى أنه مسلحي الجماعة زعوا عبوة ناسفة على دورية عسكرية محملة بموالين للجيش السعودي، قبالة منطقة نجران، جنوبي المملكة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى كانوا على متن الدورية.

كما اتهم الناطق باسم القوات العسكرية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحلفائها من القوات الحكومية اليمنية، بارتكاب أكثر من 1900 خرق لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ بدء سريانه في 18 ديسمبر الماضي، حسب المصدر ذاته.