قطاع الخدمات الأمريكي ينمو بوتيرة أقل من المتوقع الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية أن قطاع الخدمات الأمريكي سجل في ديسمبر الماضي نموا بوتيرة أقل من التوقعات.

وذكر معهد إدارة الامدادات الأمريكي أن مؤشره غير الصناعي انخفض في ديسمبر الماضي إلى 6ر57 نقطة بعد ارتفاعه إلى 7ر60 نقطة في نوفمبر.

ورغم أن قراءة المؤشر أكثر من خمسين نقطة تظل تعكس نمو قطاع الخدمات، إلا أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن يصل المؤشر إلى 59 نقطة.

وقال أنطوني نيفيس رئيس لجنة دراسات الأعمال غير الصناعية في المعهد إن "معدل نمو القطاع غير الصناعي جاء فاترا في ديسمبر"، مضيفا أن "المشاركين أشاروا إلى استمرار وجود المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، رغم تجميد الزيادات من جانب كل من الولايات المتحدة والصين".

كما تراجع مؤشر التوظيف إلى 3ر56 نقطة في ديسمبر مقابل 4ر58 نقطة في نوفمبر، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات.