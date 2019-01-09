البديل اليميني بألمانيا: الحزب ضحية حملة تحريض مستمرة من ساسة ووسائل إعلام

أعرب قادة حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم من تحريض ساسة ووسائل إعلام ضدهم، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الرئيس المحلي للحزب في ولاية بريمن.

وأعلن رئيسا الحزب اليميني على المستوى الاتحادي ألكسندر جاولاند، ويورج مويتن، في بيان مشترك أن الحزب ضحية لحملة تحريض، موضحين أن الجريمة الوحشية التي تعرض لها فرانك ماجنيتس هي "نتيجة عمليات التحريض المستمرة من جانب ساسة ووسائل إعلام ضدنا".

وأضاف "جاولاند" و"مويتن" في بيانهما، أن الهجوم يعد "محاولة اغتيال"، مؤكدين أن من لا يرفض هذا الهجوم حاليًا وعلنًا، يكون متضامنًا بالصمت مع الجناة الوحشيين.

وتساءل قادة الحزب اليميني في البيان: "كيف كان يمكن أن يبلغ حجم صيحة الاحتجاج، إذا أصاب مثل هذا الهجوم مثلا رئيس محلي للحزب المسيحي الديمقراطي أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر؟".

يذكر أن الرئيس المحلي لحزب البديل بولاية بريمن، فرانك ماجنيتس، تعرض لهجوم على أيدي عدة أشخاص مساء أمس الإثنين وأصيب إثر ذلك، بحسب بيانات الشرطة.