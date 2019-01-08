«إعلام المنيا» يناقش التطرف الفكري بين الشباب والزواج المبكر

ينظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، صباح غد الأربعاء، ندوة بالتعاون مع مجلس مدينة بني مزار بعنوان «الأمن الفكري ومواجهة التطرف»، وذلك ضمن خطة متكاملة تنفذها الدولة على مدار 4 سنوات؛ بهدف التوعية باحترام الآخر وإعلاء مفاهيم المحبة والتسامح والمواطنة من خلال نشر سماحة الإسلام ومواجهة التطرف الفكري والأعمال الإرهابية الناجمة عن عدم الفهم الصحيح للدين.



يحاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد طلب وكيل منطقة المنيا الأزهرية، حيث يقدم خلالها بتوعية الشباب في مواجهة الفكر المتطرف بكل أشكاله واتجاهاته، وتحصينهم من خلال تصويب المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الإسلام.



من جانب آخر، نظم مركز إعلام المنيا بالتعاون مع مجلس مدينة مغاغة ندوة، صباح اليوم الثلاثاء، بعنوان «المخاطر الصحية للزواج المبكر» بقاعة الوحدة المحلية لقرية طمبدي بمغاغة، حاضر فيها الدكتور أرميا إبراهيم مسئول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بمغاغة، تناول خلالها المشكلات الصحية الناجمة عن الزواج المبكر وغيرها من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة عليه، ودور هذه الظاهرة في ارتفاع نسب الطلاق وارتفاع نسب وفيات الأمهات وتعرض الأجنة للمخاطر نتيجة عدم اكتمال النمو الجسدي للفتاة التي تتزوج في سن مبكرة.