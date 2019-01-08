إصابة 6 جراء حريق في مبنى يضم ناديا للقمار في كمبوديا

ذكرت الشرطة الكمبودية، اليوم الثلاثاء، أن حريقا اشتعل في مبنى مكون من 18 طابقا يضم بداخله ناديا للقمار ليل الاثنين، في بلدة قريبة من الحدود التايلاندية؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها بوابة "فريش نيوز" الإخبارية المحلية، النيران وهي تلتهم عدة طوابق من المبنى، وسط تجمع لعمال الإنقاذ في موقع الحادث.

وقال تشين ديفيد، قائد شرطة مدينة بويبيت سيتي في إقليم بانتياي ميانتشاي الكمبودي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن خمسة كمبوديين ومواطن صيني نقلوا إلى مستشفى جراء إصابتهم بجروح طفيفة.

وأضاف أن الكمبوديين الخمسة خرجوا من المستشفى صباح اليوم، مضيفا أن الشخص السادس لم يصب بحروق ولكنه يعالج من صعوبة في التنفس، موضحا أنه لا توجد أي حالات وفاة، مشيرا إلى اعتقاده بأن الحريق نجم عن ماس كهربائي.