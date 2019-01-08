• «توفيق»: التعاقد على 20 ماكينة.. وتركيبها خلال العام الجاري بباقي خطوط المترو الثلاثة



قال المهندس حسن توفيق المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم تركيب 4 ماكينات ذكية معروف باسم "TVM" لاستخراج تذاكر المترو آليا في الـ4 محطات (هارون - هليوبوليس - ألف مسكن - نادي الشمس)، بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو المعروف باسم مترو "مصر الجديدة"، والمفترض افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف توفيق، في تصريحات لـ"الشروق" اليوم، أنه تم التعاقد على 20 ماكينة ذكية لاستخراج التذاكر آليا، وسيتم تركيب باقي الماكينات خلال العام الجاري بباقي خطوط المترو الثلاثة، مشيرا إلى أن تركيب الماكينات لا يعني الاستغناء عن العاملين أو شبابيك التذاكر الموجودة بالفعل، وإنما سيكون تواجد الماكينات بصورة اختيارية للمواطنين الراغبين في استخدامها وسيساعد بصورة كبيرة في تخفيف الزحام داخل المحطات، موضحا أنه يمكن استخدام هذه الماكينات أيضا في تجديد كروت الاشتراكات الشهرية والسنوية دون اللجوء لمكاتب المترو مرة أخرى.

وأوضح توفيق أن تغيير مسمى "اتجاه العباسية" بالخط الثاني للمترو لـ"اتجاه عدلي منصور"، يأتي نظرا لوجود محطة بنهاية المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو باسم "عدلي منصور"، والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تم تغيير مسمى الاتجاه، وحتى لا يتم تغييره كل فترة، على غرار الخطين الأول والثاني، مشيرا إلى أن الهيئة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة، وسيكون افتتاحه خلال أيام قليلة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الهيئة لازالت في إطار المفاوضات مع الجانب الكوري فيما يخص الخط الخامس للمترو، والمفترض أن يمتد بطول 24 كيلومترا ويشمل 17 محطة، تبدأ من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر وتنتهي بمنطقة شبرا مصر، فضلا عن استكمال الدراسات الخاصة به وآلية التمويل والتنفيذ.