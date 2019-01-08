البيت الأبيض: ترامب ومودي اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حيث ناقش الزعيمان خفض العجز التجاري الأمريكي مع الهند وزيادة تعاونهما في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن ترامب ومودي اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في عام 2019 كما تبادلا وجهات النظر حول كيفية تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الهند بالإضافة إلى زيادة التعاون في أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الهند كجزء من حملة ترامب لتقليل العجز التجاري الأمريكي وتعزيز وظائف التصنيع الأمريكية.