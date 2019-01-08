صحيفة إماراتية تطالب بزيادة التعاون والتنسيق الدولي للقضاء على الإرهاب

طالبت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء بزيادة حجم التعاون والتنسيق الدولي لأقصى درجة ممكنة من أجل القضاء على وباء الإرهاب وتجنيب البشرية المزيد من المعاناة.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها تحت عنوان "أعداء الحياة"، إن الحرب على الإرهاب مركبة، تستوجب العمل على عدة مسارات، وتستهدف جميع مقومات وجود الآفة" .. مشيرة إلى أن "الفقر والأزمات والجهل وغياب سلطات الدولة القوية وفوضى الفتاوى من غير المؤهلين وعدم ضبط الخطاب الديني سببت شلالات من الدماء والدموع في الكثير من الدول"، مبينة أن "التنظيمات الإرهابية ابتداء من الإخوان رأس الأفعى وكل ما نتج عنها من مفرزات قاتلة مع مرور السنين، تجيد استغلال هذه التناقضات وإن اختلفت المسميات، لكنها وجوه متعددة لمضمون واحد يقوم على القتل والإجرام والوحشية".

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن: "من يستهدف كنيسة أو مسجدا أو سوقا أو تجمعا او أي مكان آخر كما حدث في الكثير من دول العالم، هو عدو للإنسانية ومجرم يجب التعامل معه بمنتهى الحزم، لأن الإرهاب عدو الاستقرار والأمن والسلام، وجميعها الأسس الأهم لأي نهضة أو تطور كان".