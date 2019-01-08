أحمدوف: غياب الحبسي يمنح الأوزبكي الأفضلية

أكد عادل أحمدوف لاعب المنتخب الأوزبكي أن المباراة الافتتاحية بالنسبة لمنتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2019 أمام عمان غدًا الأربعاء مهمة للغاية.

وقال أحمدوف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في المركز الاعلامي لملعب نادي الشارقة الذي ستقام عليه المباراة :" كان التركيز خلال الفترة الماضية على الإعداد البدني ولا توجد مشاكل خاصة باللياقة البدنية وأن الاستعدادات تمت بصورة إيجابية تدفعنا إلى تحقيق نتيجة مشرفة".

ووصف أحمدوف غياب على الحبسي حارس المنتخب العماني عن البطولة بالخسارة الكبيرة ، نظرا لأنه يعتبر من أفضل اللاعبين في منتخب بلاده، وغيابه يمنحنا ميزة في لقاء الغد ".

واختتم تصريحاته قائلا :" الفوز في المباراة الأولى يمنحنا دفعة قوية ومهمة للمباريات المقبلة وهدفنا من بداية اللقاء سوف يتركز على كيفية هز شباك المنافس العماني".