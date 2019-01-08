«إنتل» تعلن عن سلسلة منتجات جديدة في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات

كشفت شركة أشباه الموصلات الأمريكية "إنتل" النقاب عن سلسلة منتجات جديدة على هامش فعاليات معرض "إس.إي.سي" الدولي للإلكترونيات في مدينة لاس فيجاس الأمريكية ، وتشمل رقائق لتطبيقات الذكاء الصناعي والجيل الخامس من شبكات الاتصالات اللاسلكية.

كما أعلنت الشركة عن إصدارات جديدة من الجيل التاسع لرقائق الكمبيوتر الشخصي، بما فيها ست رقائق جديدة من العائلة التي تمت إضافتها إلى محفظة منتجات الشركة في العام الماضي لأول مرة. وقالت الشركة إن إصدارات رقائق الأجهزة المحمولة ستطرح في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت "إنتل" إلى أنها بدأت بيع معالجها الجديد "زيون" لأجهزة كمبيوتر الخادم والمسمى "بحيرة كاسكيد"، كما عرضت استراتيجيتها لدخول قطاع تكنولوجيا واجهة الذكاء الصناعي من خلال الرقائق "نيرفانا" والتي تحمل أيضا اسم "بحيرة سبرنج"، والمنتظر بدء إنتاجها على نطاق تجاري خلال العام الحالي.