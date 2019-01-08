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«الغرف التجارية»: إنتاج مليون أداة تشجيع لمنتخب مصر مع بداية كأس الأمم الافريقية

كتب- إسلام جابر:
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 5:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 5:56 م

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال باتحاد الغرف التجارية، إن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم سيعمل على تشغيل حركة صناعة وتجارة الأعلام والصافرات وقبعات المشجعين التي تحمل علم مصر، مضيفا أن الوقت ضيق للغاية، خاصة وأن البطولة ستنطلق شهر يونيو المقبل، وتوجب على كافة المصانع المضي قدما لإنتاج أدوات التشجيع التي تعد من طقوس تشجيع المنتخب المصري.

وأضاف صفا، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه بحلول شهر يونيو وبداية بطولة كأس الأمم الافريقية، ستتمكن مصانع وورش لعب الأطفال من إنتاج ما يقارب مليون أداة تشجيع تستخدم أثناء المباريات، مشيرا إلى أن عدد مصانع في مصر يصل إلى 30 مصنعا، إضافة إلى 500 ورشة أخرى غير مسجلة وتندرج تحت مسمى الاقتصاد الغير رسمي، نظرا لصعوبة وبيروقراطية الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مؤكدا أن الجانب الأكبر من الأدوات التي تحمل صورة علم مصر يستورد من الخارج.

وأكد نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، أن الأدوات التي يتم استيرادها من الخارج عبارة عن أدوات الزينة والاحتفالات كالتي تطلق الأوراق الملونة الصغيرة، وبشكل إجمالي تنتج مصر 20% من أدوات التشجيع في حين أنها تستورد 80% منها، لافتا إلى أنه كلما استطاعت مصر البقاء في البطولة كلما كان استهلاك الأدوات ونسبة المبيعات أكبر.


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