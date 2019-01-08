يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الأربعاء جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاقات التي توصل إليها، في السويد، طرفا النزاع الدائر في اليمن وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.

وذكرت قناة "فرانس 24" نقلا عن مصادر أممية قولها إنه من المقرر أيضا أن يقدم مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تقريرا إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن.

وكان جريفيث قد زار صنعاء - الخاضعة لسيطرة الحوثيين - في نهاية الأسبوع ، ثم التقي أمس الاثنين في السعودية مع قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر الماضي في السويد ولا سيما تلك المتعلقة بميناء الحديدة.

ويسعى جريفيث لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد.

وشكلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية، لكن المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

ويأمل غريفيث أن يتمكن خلال يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.