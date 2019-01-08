احتفالية مشتركة للمعرض التاريخي للقناة ومتحف الفن الإسلامي بالسويس

نظم المعرض التاريخي لقناة السويس، احتفالية بعنوان "قناة السويس عبر العصور"، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، بمناسبة مرور 149 عام على افتتاح قناة السويس و115 عام على افتتاح متحف الفن الإسلامي.

أقيمت الاحتفالية بمقر المعرض التاريخي بالإسماعيلية، بحضور قيادات هيئة قناة السويس ومتحف الفن الإسلامي، وتضمن الحفل عرض عدة أفلام وثائقية عن القناة، وافتتاح المعرض الذي يضم لوحات من التراث الإسلامي وأخرى لحفر وتاريخ القناة، بجانب ورشتين فنيتين لتعليم فن الديكوباج وصناعة المراكب الشراعية بالأخشاب، وفقرات فنية لأغاني الفولكلور وجولة بحرية بقناة السويس، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين بمعرض الصور الخاص بمتحف الفن الإسلامي.

قالت الدكتورة منى الصياد، مدير المعرض التاريخي للقناة، إن الاحتفالية تهدف إلى إيجاد حالة من الامتزاج الفكري والتبادل الثقافي بين المؤسسات الثقافية والتاريخية كمتحف الفن الإسلامي والمؤسسات الاقتصادية كقناة السويس، مضيفة أن المعرض تلقى 60 لوحة فوتوغرافية لمشاهد من متحف الفن الإسلامي وعدد من المقتنيات التراثية والمستنسخات الأثرية و 19 لوحة أثرية خط عربي ترجع لأسرة محمد علي من وزارة الأثار، التي أضيفت إلى قاعات المعرض ومنها 3 لوحات لوصف الرسول و 3 لوحات برسوم زيتية لبوابة الفتوح وباب زويلة، إهداء من يعقوب أرتين، أحد الشخصيات التي أهدت لوحات عديدة للمتحف.