البرلمان الليبي: تركيا وقطر تدعمان حالة عدم الاستقرار في بلادنا

قال مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إنه بعد انتفاضة 17 فبراير في البلاد تكالبت بعض الدول من أجل دعم حالة عدم الاستقرار، ومن بين هذه الدول تركيا وقطر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء أمس الاثنين، أنه تم إثبات هذا الأمر عبر الأسلحة التي يتم ضبطها من قبل القوات المسلحة الليبية، أو من خلال الموانئ الليبية، وآخرها ما تم ضبطه في مدينة مصراتة.

وأوضح أن هذه الأسلحة التي تم ضبطها عبارة عن مسدسات وذخائر كانت مخفية في حاويات، معقبًا: «هذا العمل يزعزع الاستقرار في ليبيا ويؤدي إلى دعم الميليشات الإرهابية التي يحاربها الجيش الليبي».

وكانت السلطات الليبية في مدينة مصراتة قد أعلنت أمس الاثنين، عن ضبط حاوية تحوي الآلاف من المسدسات المهربة إلى داخل البلاد.