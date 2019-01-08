نفى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، انسحاب جنوب إفريقيا من سباق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الدولة المنظمة للبطولة التي تقام في شهر يونيو المقبل، وذلك في وقت لاحق.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة "أون سبورت" : لا صحة لما يتردد عن انسحاب جنوب إفريقيا من تنظيم البطولة، والاتحاد الإفريقي لم يحسم الأمور بعد.

وأضاف : لسنا في نزهة وليس هناك شيء مضمون، أغلب وسائل الإعلام تحدثت عن فوز مصر بالتنظيم قبل قرار الاتحاد الإفريقي ، وهذا ليس صحيحًا ولا يوجد أي اعلان رسمي حول ذلك.

وتابع: لدينا منافس على التنظيم والأمر بالتأكيد سيكون صعب وغير مضمون، قدمنا ملف مصر وننتظر القرار النهائي.

وتنتظر القارة السمراء اعلان الاتحاد الإفريقي عن أسم الدولة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي كان "الكاف" قد سحب تنظيمها من الكاميرون.