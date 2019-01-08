صلاح يأمل في معادلة الرقم القياسي لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كشف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، عن أمله في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي اليوم الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا على عدم توقف طموحه عند هذا الحد بل الفوز للمرة الثالثة والرابعة بذلك اللقب.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم قبل حفل الإعلان عن الأفضل في إفريقيا: «سعيد بالتواجد هنا في الحدث الأكبر بالقارة الإفريقية وسنرى ما سيحدث الليلة».

وأضاف: «لا أعلم من سيفوز بجائزة أفضل لاعب ولكل منا حظوظ متساوية ونسعى لتقديم الأفضل لنا جميعا العام المقبل».

وعن ترشيحه الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، أوضح صلاح: "بالنسبة لي إيتو وتوريه لاعبين كبار، ودائما أقول لا أحب أن أكون أفضل من أحد آخر فقط أريد الفوز بتلك الجائزة للمرة الثانية والثالثة بل والرابعة».

وبالحديث عن فوز بمصر باستضافة بطولة أمم إفريقيا الصيف المقبل قال صلاح: «استضافة البطولة هذا العام أمر رائع، نتطلع للفوز باللقب هذه المرة لأننا لم نفز به منذ فترة طويلة».

وعن موعد إقامة البطولة، قال صلاح: «الأفضل بالنسبة لي بالتأكيد هي إقامة أمم إفريقيا بعد نهاية الموسم لكن الطقس سيكون المشكلة الوحيدة».

وتابع: «الجميع يعلم أن الطقس في الصيف سيكون أفضل في دول مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب».

اختتم: «يناير أفضل في إفريقيا بالكامل لكن صعب بالنسبة لنا بسبب احتراف اللاعبين في أندية خارج إفريقيا».

وبتنافس صلاح مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، على لقب أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بلقبها في التاسعة مساءً خلال حفل الاتحاد الإفريقي والذي يقام في العاصمة السنغالية داكار.