«فودة»: الانتهاء من إقامة أكبر سد إعاقة لمياه السيول بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من إقامة أكبر سد إعاقة لمياه السيول وهو سد وادي زلجة أهم أودية وادي وتير بمدينة نويبع وأكبر سد إعاقة بمحافظة جنوب سيناء، وثاني أكبر سد بعد سد الروافع بوادي العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ السد؛ لحماية الطريق الدولي (طابا نويبع- النقب)، وحماية مدينة نويبع والمنشآت الهامة والاستراتيجية من أخطار السيول وتغذية الخزان الجوفي بالمنطقة لاستخدام المياه في أغراض الشرب والزراعة، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال الجارية لإقامة سد قديرة بلغت 92% بسعة تخزينية تصل إلى 750 ألف متر مكعب.

وأضاف أنه جار العمل بسد وادي أبو خشيب بمنطقة دهب، ضمن منظومة حماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول، موضحًا أن نسبة التنفيذ بالسد بلغت 95% سعة تخزينية تصل إلى 400 ألف متر مكعب، وجرى إقامته لحماية مدينة دهب وطريق شرم الشيخ دهب والأكمنة الشرطية من أخطار السيول.