الرئيس السوداني يدعو حاملي السلاح إلى تحكيم صوت العقل

جدد الرئيس السوداني عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدعوة لحاملي السلاح للعودة إلى البلاد وتحكيم صوت العقل، قائلا: "رسالتي للذين ما زالوا يحملون السلاح.. تعالوا السودان يسعنا ويسعكم وترحب بكم، تعالوا لنتعاون لبناء البلد".

جاء ذلك في كلمته خلال حضوره التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري العام "55" بالمعسكر التدريبي شمال شرق مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، اليوم الثلاثاء، حيث تعهد بمواصلة الجهد لبناء قوات مسلحة تكون قوة رادعة لكل من يفكر بالاعتداء على البلاد.

وأعرب البشير عن سعادته ورضاءه التام بالمستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة السودانية من حيث التدريب والتأهيل وما تمتلكه من معدات، مؤكدا أن بلاده تعمل من أجل برنامج لتطوير القوات المسلحة بمراحل مختلفة، والاهتمام بالفرد بتأهيله وتدريبه وتمكينه من استخدام هذه المعدات، وتقديم الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وغيره، وإعطاء كل فرد حقوقه كاملة حتى تكون مرتبات أفراد الجيش أعلى مرتبات في الدولة.

وتابع الرئيس السوداني "الذين تآمروا على السودان بكل أسف زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس الذين كسروا وحرقوا وخربوا"، مؤكدا قدرة الجيش على حماية مكتسبات البلاد.

وأشاد البشير بمنظومة الدفاعات الصناعية، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أحدث المصانع لإنتاج المعدات العسكرية، وأصبحت تصدر المهمات والأسلحة لكثير من الدول.

ووجه البشير التحية لأفراد القوات المسلحة السودانية في اليمن والسعودية، مؤكدا أنهم رفعوا رأس بلادهم عاليا.