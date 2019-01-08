

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية»؛ لمراجعة سعر بنزين 95.

ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء، أثيرت العديد من التساؤلات عن منظومة «التسعير التلقائي للمواد البترولية»، وعن اللجنة المشكلة، وكيفية التسعير.

وفي ضوء ذلك، تجيب «الشروق» على أبرز التساؤلات التي أثيرت، خلال الساعات الماضية، حول هذا الملف.

س: ما هي منظومة التسعير التلقائي المواد البترولية؟

ج: هي آلية تطبق في معظم دول العالم، تقوم بالتسعير التلقائي للبنزين وفقًا لـ3 معايير وهما سعر خام البرنت عالميًا، وسعر الصرف «الجنيه المصري مقابل الدولار»، وسعر تكلفة تصنيع المواد البترولية، وتوزيعها ونقلها بالإضافة إلى المصروفات الإدارية الأخرى.

س: كيف تطبق منظومة التسعير التلقائي؟

ج: تطبق من خلال تشكيل لجنة مكونة من 3 جهات، وهما وزارتي البترول، والمالية، والهيئة العامة للبترول.

س: ما هو دور اللجنة المشكلة؟

ج: دور اللجنة متابعة المستجدات سواء في الأسعار العالمية للخامات، أو سعر الصرف، وتعمل بشكل دوري على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر؛ لوضع معايير التسعير الجديدة بعد دراسة الأوضاع.

س: متى سيتم العمل بالتسعير التلقائي؟

ج: تبدأ اللجنة الفنية العمل في أبريل المقبل، وتتغير الأسعار كل 3 أشهر.

س: هل سيتم تطبيق التسعير التلقائي على كل أنواع البنزين؟

ج: تطبق اللجنة تجربة التسعير التلقائي على بنزين 95 وهو أقل نوع مستخدم في الأسواق، ولا تتعدى نسبة استهلاكه 5%.

س: هل يتأثر سعر بنزين 95 في الأسواق؟

ج: السعر الحالي لبنزين 95 في الأسواق 7.75 جنيهات، وقررت الحكومة تثبيت السعر لمدة 3 أشهر، وهناك حد أقصى للزيادة بنسبة 10%، سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا في الأسعار وفقًا للمعاير السابقة.

س: هل تتأثر أسعار البنزين الأخرى؟

ج: أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، أن ت