سفير باريس من دار الأوبرا : عام 2019 ذذله أهمية خاصة في العلاقات المصرية الفرنسية

أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، أن عام 2019 له أهمية خاصة في العلاقات المصرية الفرنسية حيث يشهد مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس وهو ما يتوجب الاحتفال به.

وأضاف روماتيه، أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون قررا ،خلال زيارة الرئيس السيسي إلى باريس في العام الماضي، أن يجعلا عام 2019 عاما ثقافيا مشتركا بين البلدين.

وتابع أنه بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي، تم تنظيم برنامج ثقافي ثري للغاية سيكون فرصة للالتقاء الفني بين البلدين في جميع المجالات الفنية والموسيقية.

وأعرب عن شكره لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور خالد العناني وزير الآثار على جهودهما في إنجاح الفعاليات الثقافية الفرنسية المصرية.

وأضاف أنه تم تدشين موقعا على الإنترنت ومتاح حاليا وسيتم بصفة منتظمة عرض فعاليات البرنامج الثقافي.

وأشار إلى أن هناك ميزانيات ضخمة لهذا البرنامج الثقافي ، معربا عن شكره للرعاة على مشاركتهم لإنجاح هذه الفعاليات .

من جانبه ، أوضح وزير الآثار الدكتور خالد العناني أن العلاقات المصرية الفرنسية تعد متميزة ، لافتا إلى أن فرنسا تعد شريكا أساسيا في مجال الآثار ولديها أكثر من ٤٠ بعثة ومعهد دائم للآثار في منطقة المنيرة.

وأضاف أن معرض مقتنيات توت عنخ آمون سيعود مرة أخرى إلى باريس من شهر مارس المقبل وحتى شهر سبتمبر بمجموعة متميزة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون.