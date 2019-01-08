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الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب مخطات لاغتيال معارضين

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 12:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 12:02 م

أقر الاتحاد الأوروبي، صباح الثلاثاء، عقوبات على المخابرات الإيرانية؛ بسبب مخطات لاغتيال بعض الشخصيات من المعارضة الإيرانية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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