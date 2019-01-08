الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب مخطات لاغتيال معارضين

أقر الاتحاد الأوروبي، صباح الثلاثاء، عقوبات على المخابرات الإيرانية؛ بسبب مخطات لاغتيال بعض الشخصيات من المعارضة الإيرانية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.