ترامب يتحدث عن أهمية الجدار الحدودي في خطاب تليفزيوني

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، توضيح وجهة نظره بشأن الجدار الحدودي بشكل مباشر للشعب الأمريكي في خطاب تليفزيوني من البيت الأبيض في اليوم الـ18 للإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية.

وقال مايك بنس نائب الرئيس إن الرئيس ترامب سوف يوضح الحاجة إلى جدار على الحدود مع المكسيك بالإضافة إلى الموارد لنشر حراس على الحدود، بما في ذلك مساعدات إنسانية وطبية وتكنولوجيا جديدة.

وتابع بنس في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" إن تصميم ترامب ينبع من رغبته العميقة في حماية الشعب الأمريكي.

وأوضح أن الرئيس سيخبر الشعب أن الدولة تحتاج جدارا لأن حوالي ألفي شخص في المتوسط يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كل يوم.

وكان مسؤولو إدارة ترامب قد قالوا إنه تم اعتقال آلاف الأشخاص المدرجين على قائمة الحكومة للإرهاب، وهو زعم مبالغ فيه، وقد وصف ترامب تدفق المهاجرين بأنه أزمة إنسانية وأزمة للأمن القوي.

وذكر بنس "أغلبية ساحقة من هؤلاء الناس أصبحوا الآن عائلات وأطفال بدون عائلاتهم وهو وضع ببساطة يفوق قدرة الجمارك لدينا ودوريات حرس الحدود على التعامل معه".

وأضاف أن ترامب سيذكر أيضا إنه تم اعتقال 17 ألف شخص لهم سجلات جنائية عند الحدود.